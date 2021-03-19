AK Parti İl Başkanı İba: Esnafın yanındayız

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan yeni destek paketinin esnaflar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. İba, "Esnafımızın yanında olmaya ve salgının etkilerine karşı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa ve sanatkara yeni destek kararını açıkladı. Bakan Pekcan TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde gecikme faizinden vazgeçilerek anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunulacağını kaydetti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medyada yayınladığı mesajında "Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi. TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibariyle başlatıldı. Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

18 AY TAKSİT İMKANI

Bir yıldır süren pandemi sürecinde esnafın maddi ve manevi olarak zor zamanlar geçirdiğini aktaran AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, esnafın her zaman yanında olacaklarını söyledi. Korona virüs salgını sürecinde esnafa yönelik bir çok destek paketi açıklandığını hatırlatan Başkan İba, "Yeni açıklanan destek paketiyle esnafımıza borcunu 18 ay taksitlendirme ile yapılandırma imkanı sağlanacak. Açıklanan yeni destek paketi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Esnaf ile birlikte her zaman omuz omuza yürüyeceklerini ifade eden İba, "Türkiye olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Pandemi sürecinde maddi ve manevi olarak esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onlarla bu süreçte birlikte mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Salgın sürecinde alınan tedbirler karşısında esnafın mağduriyet yaşamaması için devletin tüm gücüyle seferber olarak desteğini gösterdiğini belirten İba, "Türkiye salgın sürecinin başında itibaren başarılı çalışmalar ortaya koydu. Açıklanan yeni destek paketimiz esnaflarımız tarafından memnuniyetle karşılandı. İnşallah salgın sürecini alınan tedbirlerle başarılı şekilde atlatıp, yolumuza daha güçlü adımlarla devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermelerini bekliyoruz. Edirne olarak kırmızıdan kurtulmayı başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.