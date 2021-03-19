Devlet büyüklerine hakaretler savurmuştu! Dava açıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mert Yaşar'ın avukat olduğu belirlenmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından genç adam Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmişti. 'Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Yaşar,İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mert Yaşar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık genç adam hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından iddianame düzenledi. 4,5 yıla kadar hapsi istenen genç avukat, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.