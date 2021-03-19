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Giriş Tarihi: 19.3.2021 15:47

Devlet büyüklerine hakaretler savurmuştu! Dava açıldı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Devlet büyüklerine hakaretler savurmuştu! Dava açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Grup Başkanvekili 'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şahıs hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından dava açtı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mert Yaşar'ın avukat olduğu belirlenmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından genç adam Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmişti. 'Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Yaşar,İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mert Yaşar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık genç adam hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından iddianame düzenledi. 4,5 yıla kadar hapsi istenen genç avukat, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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Devlet büyüklerine hakaretler savurmuştu! Dava açıldı
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