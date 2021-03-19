Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: Hukuk dışı eylemleri işgal niyetinin göstergesidir

"İSRAİL'İN BU EYLEMLERİ VİCDANLARI DAHA DA YARALIYOR"

Söz konusu hukuk dışı eylemlerin İsrail'in barış arzusundan ziyade işgalini güçlendirme niyeti taşıdığını açıkça gösterdiği kaydedilen açıklamada, Filistinlilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı olumsuz koşullarla mücadele etmeye çalıştığı dönemde İsrail'in hız verdiği bu eylemlerin vicdanları daha da yaraladığı vurgulandı.