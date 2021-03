Gevşersek Sevr’den beter dayatmalarla gelirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:Hiç şüphesiz şehitlerimiz ve gazilerimiz en büyük mükâfatı Rabbimiz nezdinde alacaktır. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin, milletimizin gönlündeki müstesna yeri de her şeyin üzerindedir. Yurdu yaşatmak için kendi hayatlarından vazgeçen kahramanlarımız sayesinde alnımız ak, başımız dik şekilde geleceğe yürüyoruz.Aldığımız nefesi bile çok görenler ordularla, sinsi tuzaklarla üzerimize geldi. Haçlı seferlerinden İstiklal Savaşı'mıza kadar mücadele ettik. Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşımızdakiler gizli-açık saldırılarından vazgeçecekler. Biz bu mücadelede en küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Bugün karşımıza çıkamıyorlarsa, her alanda sahip olduğumuz güç sayesindedir. Türkiye hep güçlü olmak zorundadır.Selçuklu da Osmanlı da dış saldırılardan ziyade içerideki bölünmeler sebebiyle yıkılmıştır. Henüz 100. yılına bile ulaşamadığımız bugünkü devletimizin de aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz. Uzunca bir süredir tekrarladığımız Rabiamızın gerisindeki mana budur.Kahramanlık destanlarıyla yürüttüğümüz bu kadim ve kutlu mücadelede verdiğimiz her şehidimiz, her gazimiz istiklalimizin ve istikbalimizin tescilinin sembolü olan mühürlerdir. Bu yolda akıttığımız her damla kan gibi döktüğümüz her damla gözyaşı ve her damla ter de geleceğimizi aydınlatan birer ışık hüzmesidir. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olarak sizler böylesine mukaddes davanın ön saflarında yer alıyorsunuz. Devletimiz ve milletimiz size borcumuzu ödeyemez. Bugün takdim edeceğimiz madalyalar size şükranımızın küçük bir nişanesidir. Bizler, ecdadımızla nasıl iftihar ediyorsak, sizin soyunuzdan gelenler de sizlerle gurur duyacaklardır.: Malazgirt'ten Niğbolu'ya, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye nice savaşlar verdik. Çanakkale'de o tarihi destan yazılmamış olsaydı, Allah korusun büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. 7 düvelin bir olup üzerimize geldiği bir savaştır. Türk milleti coğrafyamızın her köşesinden insanıyla bu hayâsız akına dur demiştir. Bu millete dün diz çöktürmeyi başaramadılar, bugün de terörden darbeye kadar her yolu denediler, yine başaramadılar. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırma sebebi, üzerimizde oynanan oyunları yerle yeksan etmektir. Evlatlarımıza 2053 vizyonunu miras olarak bırakıyoruz.2021'i, Anadolu'yu imanları ve irfanlarıyla yurt yapan büyüklerimizden Yunus Emre ve Hacı Bektaş Yılı olarak ilan ettik. Bu yıl aynı zamanda İstiklal Marşı yılıdır. Her bir kelimesi, satırı, dörtlüğü verdiğimiz mücadelenin önemini anlatan mesajlarla doludur. Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor. İnşası için var gücümüzle çalıştığımız büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz bu evlatlarımızın omuzlarında zirveye çıkacak. Kalbinden iman, dilinden tekbir, elinden bayrak eksik olmayan, her alanda kendisini iyi yetiştirmiş evlatlar oldukça gözümüz arkada kalmayacaktır.Hakkâri'de 2019'da şehit düşen Jandarma Üsteğmen Alim Keskin'in eşi Yasemin Yaşar Keskin de devlet övünç madalyası alanlar arasındaydı. Törene 5.5 yaşındaki oğlu Göktuğ Alperen ile katılan Keskin, "Evladımın da devlet büyüklerini tanımasını, saygı duymasını ve ileride büyük adam olmasını istiyorum. Bu gurur asla tarif edilemez, devletimiz var olsun, vatanımız sağ olsun. Hayallerimiz vardı, Türkiye ve dünya turuna çıkmak istiyorduk. 'Çok çalışıyorsun, yorulmuyor musun' dediğimde 'Bu devlet beni eğitti, devletimiz sayesinde yaşıyoruz, tabii ki çok çalışacağım' derdi. Şehit olmak istediğini eski günlüklerine yazarmış, bana hiç söylemezdi, üzülmemi istemezdi. Şehitliğe layık bir insandı, çok şükür Allah ona bu şerefli mertebeyi nasip etti" dedi.Pilot olmak isteyen küçük Göktuğ ise "Benim babam bir kahraman" dedi./ ANKARABaşkan Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı: "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Çanakkale ruhu, milletimizin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceği kutsal bir değerdir. Milletimiz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermemiştir. Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir. Ecdadımızın yadigârı istikbalimizden asla taviz vermeyecek, bu bilinçle hep birlikte istiklale yürüyeceğiz. Bastığı toprakları canından değerli görerek savunan ve Anadolu'yu Türk milletine vatan kılan atalarımıza layık evlatlar olarak bugün de ülkemiz üzerinde oynanmak istenenlere geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekûn bir mücadeleyle savunacağız. Şehitlerimiz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum."