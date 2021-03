"Golf arabanı satsan da ödeyemezsin"

Gaziemir Belediyesi Başkanı Halil Arda, mahkeme kararının bağlayıcı olmadığını öne sürdü. Başkan Arda'nın şaşkınlık yaratan açıklamasına tepki gecikmedi. Gaziemir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Başkan Arda'nın 'karar bağlayıcı değil' sözlerini sert bir dille eleştirdi. Başkan Arda'ya mahkeme kararını uygula, memurların birikmiş paralarını bir an önce öde uyarısında bulunan Atmaca; "Aksi takdirde belediyedeki bütün memurlar bu kararı emsal olarak gösterip dava açar. Her bir memur için yaklaşık 12.000 TL ekstra ödeme başkana zimmet çıkar. Geçmişte şov uğruna sebep olduğu 1 mayıs cezaları için satarım dediği golf arabası da bunu ödemeye yetmez!" dedi.

"HUKUKU KENDİNE GÖRE YORUMLUYOR"

Başkan Arda'ya "Gel inat etme, zaten imzaladığın sözleşmeyi inkar ederek güvenilirliğini kaybettin. Daha fazla emekçi kardeşlerimizi mağdur etme." Diye çağrıda bulunan Atmaca sözlerini şöyle sürdürdü; "Başkan hukuku kendine göre yorumlamakta çok mahir. Kısa bir süre önce tarafıma açtığı davada sonuç kesinleşmemesine ve itiraz hakkımız bulunmasına rağmen, yayınladığı açıklamalarda sanki her şey sona ermiş gibi bir hava oluşturmaya çalışmıştı. Şimdi ise bir memur kardeşimizin açtığı dava neticesinde sonuç kesinleşmiş ve itiraz hakkı olmamasına rağmen hala garip açıklamalarda bulunup, memurların lehine olan bu kararı, itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Birisinin, Sayıştay'a danışmak gibi bir uygulamanın olmadığını başkana söylemesi lazım. Sayıştay sadece denetler başkan, iki yıldır bunu öğrenemediysen sana başka sözümüz yok!" dedi.

"İNAT ETME"

Bundan sonra sürecin nasıl işlemesi gerektiğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Atmaca; "Bizim önerimiz, başkan derhal memur kardeşlerimizin birikmiş paralarını ödemelidir. Aksi durumda her memur kardeşimiz bu kararı emsal göstererek dava yoluyla hakkını alabilir. Peki bu durumda olay nasıl gelişir? Belediye nasıl bir yükümlülük altına girer? Her memurun yaklaşık 35.000 TL birikmiş alacağı var, buna ilave olarak 2040 TL avukat ücreti, 325 TL yargılama gideri, 5.800 TL faiz hesaplanır.Başkan buna rağmen ödememekte ısrar ederse, yaklaşık 4 bin TL icra masrafı ilave olur. Sonuçta Belediyenin kasasından bu paralar ödenir. Peki, başkan mahkemenin kesinleşmiş kararına rağmen böyle bir uygulamaya giderse ne olur? Her bir memur için yaklaşık 12.000 TL ekstra ödeme başkana zimmet çıkar. Geçmişte şov uğruna sebep olduğu 1 mayıs cezaları için satarım dediği golf arabası da bunu ödemeye yetmez! Başkan gel inat etme, zaten imzaladığın sözleşmeyi inkar ederek güvenilirliğini kaybettin. Daha fazla emekçi kardeşlerimizi mağdur etme." dedi.