Kayseri'de 15 Mehmetçiği şehit eden terörist, mahkemede deli rolü yaptı: Cin görüyorum

DELİ, ROLÜ YAPTI: SÜREKLİ CİN GÖRÜYORUM

Mahkemede savunma yapan patlamanın faili Ferhat Tekiner, olayla alakasız konuları anlatınca, mahkeme başkanı sık sık Tekiner'i uyardı. Tekiner, "Geçen ki duruşmada söylediğim ifadeler aynıdır. Polise verdiğim ifade de bahsi geçen terörist Yıldırım Çakır'ı tanımıyorum. Bir daha böyle bir olay yaşanmasın diye emniyette birçok fotoğraf testi yaptım ve yardımcı oldum. Lice'de siyah elbiseli teröristler gördüm ama bomba görmedim. Ben PKK tarafından çok işkence gördüm, felç geçirdim. Ondan sonra örgüte yardım edemedim. Ben sürekli cin görüyorum. Benim Sara hastalığım var. Kimsenin görmediği şeyleri görüyorum" dedi.