Prof. Dr. Uğur Şahin: Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz

Şahin, AA muhabirine, pandemide yeni dalganın birkaç ay insanlıkla beraber olacağına işaret ederek, "Mümkün olan en fazla enfeksiyonu önlememiz çok önemli. Buna paralel olarak aşılamaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Uğur Şahin, "Yetkili kurumlarca onaylanan 4 aşıyla Avrupa'da yaz sonuna kadar virüse karşı bağışıklık sağlanabileceğine inanıyorum fakat bu konuda halen yapacak çok şey var." ifadesini kullandı.

İngiltere'de ortaya çıkan virüs varyantları ile pandemide yeni bir başlangıç olduğunu dile getiren Şahin, "İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 varyantında sorun virüsün daha hızlı ve kolay bulaşması. Her seviyede bu konuda çalışmamız gerekiyor. Herkes kendini ve diğerlerini korumalı. Bu pandemiyi kontrol etmenin tek yolu." diye konuştu.