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Haberler Gündem Haberleri Renk haritasında son dakika | İşte il il Türkiye'nin güncel koronavirüs risk haritası!
Giriş Tarihi: 19.3.2021 08:59 Son Güncelleme: 19.3.2021 09:00

Renk haritasında son dakika | İşte il il Türkiye'nin güncel koronavirüs risk haritası!

M. FATİH GEDİMAN M. FATİH GEDİMAN
Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları
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Koronavirüste illerin renk kodları ve risk haritasında son dakika gelişmesi... Başkan 'ın durumun izlenmek üzere ek tedbirlerin alınmayacağını bildirmesi üzerine bir sonraki kabine toplantısına kadar vaka sayısı artsa da birçok ilde yeni kısıtlamalar gelmedi. Ancak bir sonraki toplantı ve alınacak olası yasaklama kararlarına her geçen gün yukarı yönlü seyreden vaka sayılarıyla göz kırpan illerin sayısı artık çift haneli rakamlarla ifade ediliyor. İşte Sağlık Bakanı 'nın yayınladığı son dakika haritasına göre il il güncel renk kodları

Son dakika haberi... Başkan beklenen Kabine toplantısına başkanlık ettikten sonra kritik vaka yoğunluğu haritası üzerinde yaptıkları değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaştı ve ek tedbirler almadan mevcut durumun bir süre daha devamına karar verildiğini açıkladı. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın son dakika verileri ile yayınladığı yüz bin kişi kriteriyle oluşturulan koronavirüs vaka yoğunluğu haritası bir öncekine göre çok önemli sinyaller verdiği görüldü. Buna göre eğer bir sonraki kabine toplantısında tedbirlerin sıkılaştırılması kararı alınırsa artık potadaki il sayısı onlarla ifade ediliyor.

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

SON DAKİKA SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı 'nın kritik vaka artışlarıyla ilgili 81 ile uyarıları oldu. Bakan Koca virüsün mutasyona uğramasının toplumda farklı bir algıya neden olduğunu belirterek "Koronavirüs artık eski gücünde değil" diye düşünen ve mutant virüsün hafife alındığını,bunun yanlış bir düşünce olduğunu aktardı. Koca rehavete kapılmak, işi hafife almak tabloyu kötüleştiriyor. Maalesef birçok ilimizde vaka artışı gözledik" dedi. İşte Sağlık Bakanı Koca'nın yayınladığı güncel haritaya göre illerin renk kodları ve risk haritasındaki vaka yoğunluk durumu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Adana yüz bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısında 42'den 63 e çıkarak olumsuz bir sıçrama gerçekleştirdi. Turuncu risk kategorisinde olmaya devam etti.

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Adıyaman 4 kademeli koronavirüs risk tablosunda en yüksek risk kategorisi olan kırmızı alanda.

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Afyonkarahisar: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Ağrı orta düzey koronavirüs risk grubunda. Yüz bin kişiye düşen kovid vaka sayısı Ağrı'da 19'dan 22'ye çıktı

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Amasya turuncu kategoriden kırmızı en yüksek koronavirüs risk kategorisine geçiş yapan illerden oldu. Amasya'daki değişim 100 bin kişide 90'dan 163'e çıktı!

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Başken Ankara'da koronavirüs riski turuncu alanda. Yüksek risk grubu Ankara'nın da yukarı yönlü bir bulaş seyri gösterdiğini ortaya koydu. Ankara 35'ten 68'e çıktı

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Yeni sezona hazırlanan ve tablonun maviye doğru ilerlemesi büyük önem arz eden turizm başkenti Antalya Yüksek risk grubunda

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Artvin kırmızı kategoride çok yüksek koronavirüs riski olan illerin arasında kalmaya devam ediyor.

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Aydın: Turuncu aan: Yüksek koronavirüs risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Balıkesir: Çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Bilecik: Turuncu kategori yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Bingöl: Sarı kategori! orta risk grubu.Bingöl'de yüz bin kişideki vaka sayısı 18'den 25'e çıktı.

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Bitlis: Orta risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Bolu: Koronavirüste turuncu alan yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Burdur: Turuncu kategori ve yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Bursa: yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Çanakkale: Çok yüksek risk grubu. Koronavirüs kırmızı kategorisi

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Çankırı: Turuncu alan ve yüksek koronavirüs risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Çorum: Turuncu alan ve yüksek risk grubunda yer alıyor

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Denizli: Yüksek risk grubu (Turuncu alan)

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Diyarbakır yüz bin kişide 17 vaka sayısı ile sarı risk grubunda kaldı.

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Edirne'de vaka sayıları yüz bin kişide 100 sınırını fazlasıyla aşarak çok yüksek koronavirüs risk grubu yani kırmızı kategoride yer alıyor.

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Elazığ: Orta risk grubu (sarı kategori)

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Erzincan: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Erzurum: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Eskişehir: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Gaziantep: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Giresun: Çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Gümüşhane: Çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Hakkari: Mavi kategori, düşük risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Hatay: Turuncu alan ve koronavirüste yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Isparta: Yüksek risk grubunda ve turuncu kategoride yer alıyor. Isparta'da yasaklar bu hızda devam ederse vaka sayıları ile birlikte haftasonunu da içine alarak sürecek.

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Turuncu alandaki bir diğer ilimiz de Mersin oldu. Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

İstanbul: Çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

İzmir: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Kars: Orta risk grubu sarı kategori

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Kastamonu: Çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Kayseri: Çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Kırklareli: Çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Kırşehir: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Kocaeli: Çok yüksek risk grubu ve kırmızı kategori

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Konya: Çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Kütahya: Turuncu kovid riski ve yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Malatya: Turuncu alan ve yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Manisa: Yüksek risk grubu. Ege'nin en önemli güzergah noktalarından olan Manisa Turuncu alanda.

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Kahramanmaraş: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Mardin: Sarı ve orta koronavirüs riski taşıyan illerimizden.

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Muğla: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Muş: Sarı risk alanı orta grup.

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Nevşehir: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Niğde: Turuncu kategori ve Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Ordu: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Rize: Çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Sakarya: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Samsun: Çok yüksek risk grubu ve kırmızı kategori. Samsun 202'den 458'e çıkan vaka sayısı ile dudak uçuklattı.

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Siirt: Mavi kategori. Düşük Risk

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Sinop: Çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Sivas: Turuncu kategori, Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Tekirdağ: Kırmızı - Çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Tokat: Kırmızı - Çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Trabzon: Kırmızı ve çok yüksek kovid risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Tunceli: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Şanlıurfa: Sarı alan ve orta düzeyde koronavirüs bulaş riski

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Uşak: Mavi olması ile ilk hafta örnek olan Uşak'ta da vakalar arttı ve sarı kategoriye geçiş yaşandı.

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Van: Orta risk grubu, sarı kategori

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Yozgat: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Zonguldak: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Aksaray: Kırmızı - Çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Bayburt: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Karaman: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Kırıkkale: Turuncu-Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Şırnak: Mavi olarak kalmaya devam eden nadir illerimizden olan Şırnak'ta vaka sayısı yüz bin kişide ortalama 4

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Batman: Sarı orta düzey risk

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Bartın: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Ardahan: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Iğdrı: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Yalova: Kırmızı ve kovid için çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Karabük: Yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Kilis: Kırmızı alan - Çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Osmaniye risk durumu: Kırmızı - Çok yüksek risk grubu

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Düzce: Yüksek risk grubu ve turuncu alan.

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

Bir önceki koronavirüs risk grubu haritasında birçok ilimiz mavi ve sarı kategoride yer alırken son haritada kovid tablosu oldukça değişti. Sağlık Bakanı 'nın paylaştığı son verileri içeren haritada birçok ilimiz 100 sınırını aşarak üst düzey risk grubuna geçti.

Son dakika | İşte güncel koronavirüs haritasına göre il il renk kodları

İşte Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son dakika verileri ve Türkiye'nin yüz bin kişiye düşen vaka sayıları ile il il tam listesi

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Renk haritasında son dakika | İşte il il Türkiye'nin güncel koronavirüs risk haritası!
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