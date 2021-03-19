Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! İşte il il tam liste
Giriş Tarihi: 19.3.2021 17:53 Son Güncelleme: 19.3.2021 17:56

: Hafta sonu olan iller açıklandı! İşte il il tam liste

Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! İşte il il tam liste

haberleri: Hafta sonu olan iller, 2 hafta bir Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleniyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaş, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorularına yanıt arıyor. 1 Mart tarihi ile başlayan "Kademeli normalleşme" süreci ile birlikte, Türkiye'de iller risk durumuna göre dört farklı gruba ve renge ayrıldı. Düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Peki hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak? , ve 'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Son olarak Normalleşme takviminde, vaka sayısının göz önüne alınarak hazırlanan risk haritasına göre; düşük ve orta riskteki illerde hafta sonu 56 saat boyunca uygulanan kısıtlama kaldırıldı. 15 Mart'ta gerçekleşen Kabine Toplantısında alınan karar neticesinde mevcut uygulaya devam denildi. Hafta sonu yaklaşırken milyonlar hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler, 20- 21 Mart Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde yasak var gibi sorulara yanıt arıyor. İşte sokağa çıkma yasağı saatleri ile sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ: HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacağı bilinirken sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar şöyle;

Türkiye'de 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! İşte il il tam liste
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA