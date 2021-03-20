Başkan Erdoğan'ın alışveriş yaptığı esnaf konuştu: 'Git annenin, babanın ellerinden öp' dedi

'Kestaneyi ben ikram edeyim başkanım' dedim. 'Yok sen ikram etme' dedi. Ödemesini yaptıktan sonra 'elinizi öpebilir miyim' dedim. 'Git annenin, babanın ellerinden öp' dedi. Bir de 'annenin ayaklarından öp' dedi. Ne yalan söyleyeyim buraya gelmesini beklemiyordum" dedi.