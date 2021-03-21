PKK’nın yaktığı Kurşunlu ramazanda ibadete hazır

DiyarbakırSur'da 6 yıl önce PKK tarafından karargâh olarak kullanılan ve ardından yakılarak ateşe verilen Osmanlı eseri Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii'nde ramazanda ibadet yapılması için çalışmalarda sona gelindi. Şehrin ilk Osmanlı Valisi Bıyıklı Mehmed Paşa tarafından 1516'da yaptırılan camideki çalışmaları Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu inceledi.Son Diyarbakır ziyaretinde camide incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aslına uygun olarak yeniden onarımı için talimat vermişti. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan onarım çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan tarihi Kurşunlu Camii ramazan ayı boyunca ibadete açık olacak ve bir dizi program yapılacak. Sur'da teröristlerin çukur ve hendek eylemleri sırasında kurşun, bomba ve roketatar mühimmatlarıyla tahrip eden teröristler 5 Aralık 2015'te özel harekât polisi Mustafa Katırlı'yı (24) şehit ettikten sonra camiyi ateşe verip kaçmışlardı.