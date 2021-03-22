Eski istihbaratçı Arif Yekebaş tutuklandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün firari FETÖ üyelerinin yakalanması için oluşturduğu özel ekip, 2018 yılından bu yana firarı olan Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç İstihbaratçı Albay Arif Yekebaş yakalanması için çalışma başlatmıştı. Özel ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde Arif Yekebaş'ın, Bahçelievler Mahallesinde gaybubet evinde saklandığı belirlenerek, 'Silahlı terör örgütü üye olma, kurma ve yönetme' suçlarından aranan firari FETÖ'cünün kullandığı araba ile gaybubet evinin bulunduğu sokakta yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI



Genel Kurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanlığında uzun süre görev yaptığı öğrenilen FETÖ'cü Albay Arif Yekebaş'ın yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yekebaş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Silahlı terör örgütün üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.