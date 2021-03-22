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Giriş Tarihi: 22.3.2021 13:11 Son Güncelleme: 22.3.2021 13:17

Eski istihbaratçı tutuklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eski istihbaratçı Arif Yekebaş tutuklandı

Saklandığı gaybubet evinde yakalanan Genel Kurmay Başkanlığında İstihbarat Daire Başkanlığında uzun süre görev yapan eski İstihbaratçı Albay ‘Silahlı terör örgütün üye olma’ suçundan tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün firari FETÖ üyelerinin yakalanması için oluşturduğu özel ekip, 2018 yılından bu yana firarı olan Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç İstihbaratçı Albay Arif Yekebaş yakalanması için çalışma başlatmıştı. Özel ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde Arif Yekebaş'ın, Bahçelievler Mahallesinde gaybubet evinde saklandığı belirlenerek, 'Silahlı terör örgütü üye olma, kurma ve yönetme' suçlarından aranan firari FETÖ'cünün kullandığı araba ile gaybubet evinin bulunduğu sokakta yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

Genel Kurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanlığında uzun süre görev yaptığı öğrenilen FETÖ'cü Albay Arif Yekebaş'ın yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yekebaş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Silahlı terör örgütün üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eski istihbaratçı Arif Yekebaş tutuklandı
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