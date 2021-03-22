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Giriş Tarihi: 22.3.2021 22:39

’de iki okulda eğitime koronavirüs engeli

ZAHİDE VURAL
Kırşehir’de iki okulda eğitime koronavirüs engeli

merkezde bulunan iki okulda koronavirüs tespit edilmesi sonucu eğitime ara verildi.

Kırşehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar sonrası konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez ilçede eğitim veren Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesinde Covid-19 vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Kırşehir’de iki okulda eğitime koronavirüs engeli
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