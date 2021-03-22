Nurettin Canikli: Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi piyasalara meydan okumak değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından ekonomiyle alakalı değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Canikli, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığı görevinden alınmasıyla ilgili bir dizi açıklama yaparak, "Merkez Bankası başkanını değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir" dedi. İşte o açıklama:

"MERKEZ BANKASI BAŞKANLARINA KANUNLA VERİLEN ÖNCELİKLİ GÖREV FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASIDIR."

"Merkez Bankası başkanlarına Kanunla verilen öncelikli görev fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Bugüne kadar görev yapan tüm Merkez Bankası başkanları Kanunla verilen fiyat istikrarının sağlanması hedefine hep sadık kalmışlardır. Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen herhangi birisinin bu hedefin dışına çıkması mümkün değildir, eşyanın tabiatına aykırıdır."

"PARA POLİTİKASI ARAÇLARI DA BU GERÇEK GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK DİZAYN EDİLİR."

"Hükümetlerin temel hedefi olan istikrarlı büyümenin ancak öngörülebilir ve makul seviyelerde kontrol edilebilen fiyatlar genel düzeyi ile gerçekleştirilebildiği bilimsel bir olgudur. Para politikası araçları da bu gerçek göz önünde bulundurularak dizayn edilir.

TL cinsi varlıklara sağlanan reel getirinin pozitif bir değerde dengelenmesi, TL cinsi varlıklara olan talebin canlı tutulması için gereklidir. Negatif reel faizin TL cinsi varlıklardan altın ve dövize doğru yönelişi ve dolarizasyonu hızlandırdığı bilinmektedir ve görülmüştür."

"EKONOMİ TEK BİR DENGEDEN İBARET DEĞİLDİR, BİR DENGELER MANZUMESİDİR"

"Ekonomi tek bir dengeden ibaret değildir, bir dengeler manzumesidir. Tüm bu dengelerin birlikte değerlendirilmesi ve modellenmesi gerekir. Pozitif reel faizin para ikamesini durduracak, hatta ters para ikamesinin önünü açacak seviyede olması rasyonel olmanın bir gereğidir."

"POZİTİF REEL FAİZİN OPTİMAL SEVİYEDE OLMASI DA BİR ZORUNLULUKTUR"

"Diğer taraftan, pozitif reel faizin optimal seviyede olması da bir zorunluluktur. Optimal seviyenin altında kalan reel faiz oranı dolarizasyon akışını durdurmaz. Optimal seviyenin üzerinde belirlenen reel faiz ise ekonomi için maliyetler ortaya çıkarır."

"ÜRETİM, İHRACAT, İSTİHDAM HEDEFLERİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLER."

"Üretim, ihracat, istihdam hedeflerini olumsuz yönde etkiler. Finans kuruluşlarının aktif kalitesini bozar. Optimal reel faiz seviyesi için yol gösterici faktörlerden bir tanesi beklentilerdir, piyasa beklentisidir. Piyasa beklentisi pozitif reel faizin sınırını belirler."

"PİYASA BEKLENTİSİNİN ÜZERİNE ÇIKILMASI EKONOMİYE YÜK GETİRİR, ENFLASYON BEKLENTİSİNİ YUKARIYA TAŞIR."

"Piyasa beklentisinin üzerine çıkılması ekonomiye yük getirir, enflasyon beklentisini yukarıya taşır. Ekonomideki fiyatlamalar da yükselen enflasyon beklentisine göre realize olur. Bu durum Merkez Bankasının temel hedefi olan fiyat istikrarının sağlanmasını da zorlaştırır."

"MERKEZ BANKASI BAŞKANINI DEĞİŞTİRMESİ PİYASALARA MEYDAN OKUMAK DEĞİLDİR."

"Hükümetin, optimal pozitif reel faiz seviyesinin belirlenmesinde para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığını ve bu nedenle de ekonomiye büyük bir mali yük getirdiğini düşündüğü Merkez Bankası başkanını değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir.

Sadece ekonominin kaynaklarının ve para politikası araçlarının verimli ve etkili kullanılması gerektiği hassasiyetini yansıtır."

"LİBERALİZASYONUN KARARLILIKLA UYGULANMASI KIRMIZI ÇİZGİLER OLMAYA DEVAM EDECEKTİR."

"Türkiye ekonomisi 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uygulamış, iç ve dış şokların yoğunlaştığı dönemlerde dahi sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu sağlamıştır. Türkiye ekonomisi için piyasa ekonomisi kurallarının kararlılıkla uygulanması altının çizilmesi gereken bir kredibilite kaynağı olmuştur. Bundan sonra da piyasa kurallarının ve sermaye hareketlerindeki liberalizasyonun kararlılıkla uygulanması kırmızı çizgiler olmaya devam edecektir."