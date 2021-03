Onları hiçbir zaman yalnız bırakmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın düzenlediği etkinlikte down sendromlu çocuklar, çiçeklerle "We Love Erdoğan" mesajı yazdı.EMİNE Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yayınlanan Twitter mesajında "Bugün, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü.Herkesi, tüm down sendromlu bireylerin hayata eşit katılması için onların yanında yer almaya davet ediyorum. Sevginin gücüyle birbirimize kenetlenmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.