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Giriş Tarihi: 23.3.2021 21:23 Son Güncelleme: 23.3.2021 21:48

Bu nasıl öğretim üyesi? Prof. Dr. 'yi hedef aldı, gazetecilere hakaret etti

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Bu nasıl öğretim üyesi? Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç AK Parti'yi hedef aldı, gazetecilere hakaret etti

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. ; Hükümeti’ni hedef aldı, gazetecilere hakaret etti.

Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç; "AKP basın ve medya üzerinde görülmemiş bir hegemonya kurdu" iddiasında bulundu. Prof. Dr. Gönenç, "Pek az gazeteci kaldı. Geri kalan gazeteciler gazeteci değil memur" diyerek gazetecilere de hakaret etti.

"GAZETECİLER GAZETECİ DEĞİL MEMUR"

Prof. Dr. Gönenç; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerine "Temel Gazetecilik" başlıklı 190 sayfalık ders bilgi notu gönderdi.

"Periskop Teknolojisi" başlıklı bölümde şu iddialar yer aldı:

"AKP basın ve medya üzerinde görülmemiş bir hegemonya kurdu. Doğruları doğru şekilde yazan gazetecileri basından silkelediler. Pek az gazeteci kaldı. Geri kalan gazeteciler gazeteci değil memur."

"Bir gazeteci için muhabirlikten gazetecilikten daha yüksek bir yer yoktur. Bunun için yapılması hiçbir siyasi makamın getirmediği kadar tatmin getirebilir. İnsana saygınlık getirir."

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Bu nasıl öğretim üyesi? Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç AK Parti'yi hedef aldı, gazetecilere hakaret etti
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