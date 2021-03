İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

'ONLARIN BU HAKLI DAVASINI HER ZAMAN DESTEKLEDİK'

Ailelerle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, evlat nöbetindeki ailelere devlet olarak her zaman destek verdiklerini söyledi. Dünyanın en cesur ve yürekli anneleriyle beraber olduklarını anlatan Bakan Yardımcısı İnce, "Tam 568 gündür burada duygularını, yaşadıklarını ve vicdanlarını haykırıyorlar. 568 gündür burada bir haklı davalarında tek istedikleri bir şey var. Siz de dinlediniz ve biz de dinledik. Evlatlarını istiyorlar. Evlatlarını kim, nerede, nasıl kaçırdıklarını iyi biliyorlar. Terör örgütüne diyorlar ki, burada evlatları kaçırıldı. HDP, buradan terör örgütüne çocuklarını kaçırıp 13-14-15 yaşında çocukken terör örgütüne teslim ettiler, diyorlar. Başka bir istekleri yok. Tüm istekleri budur. Dünyanın en masum ve haklı isteği. Ama 568 gündür bunu duymak ve görmek istemeyen onların yanında olmak istemeyenler var. Terör örgütü destekçileri hem siyaseten hem de finans kaynağı olarak destekleyenler bu sesleri duymak istemiyorlar. Az önce diyorlar ki, 'HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'te 2 gün kaldı ortalığı ayağı kaldırdılar. Biz 568 gündür buradayız, bizi neden duymuyorlar?' Bu haklı serzeniş karşısında diyecek bir kelime bulamıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını getirdim onlara. Her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Onların bu haklı davasını her zaman devlet olarak destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. İnşallah Allah'ın yardımıyla bizlerin gayreti onların dualarıyla da güzel günlere evlatlarına kavuşarak hep birlikte göreceğiz" dedi.