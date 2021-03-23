SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! 81 ilde kuruluyor...

MEB, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesi üzerine bu eğitimlerin ülke genelinde etkin şekilde yürütülmesi için bir dizi yeni çalışmayı da hayata geçirecek.

Bakanlık, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi, afet ve acil durum ekiplerinde görevlendirilecek personele eğitimlerin verilmesi, yarışma, eğitim ve seminerler organize edilmesi, afiş ve broşürlerin hazırlanması, öğretmen, çalışan ve öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimlerinin afet ve acil durumlarda oluşturulan merkezlerle irtibat kurarak, ihtiyaç duyulacak kaynakların önceden belirlenmesi gibi çeşitli alanlarda yürüttüğü çalışmaları daha da ileriye taşıyacak.