Son dakika | Ramazan ayında 22 ilde yeni kısıtlama!

Son dakika haberi: Ramazan ayı ile birlikte yeni koronavirüs kısıtlamaları geliyor. 22 il için gündemde olan ek tedbirlerin kapsamı da belirlenmeye başladı. Türkiye'de her geçen artan vaka sayıları durumu kötüye götürdü. Dün 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 981 oldu. Son 24 saatte 19 bin 494 kişinin tedavisinin bitmesiyle iyileşen hastasayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi. İşte tek tedbirler için belirlenen iller ve tarihe ilişkin son dakika haberi: