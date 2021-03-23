TBMMBaşkanı Mustafa Şentop, 44 ülkede faaliyet gösteren Maarif Vakfı toplantısında konuştu ve "Türkiye'nin rekabetçi gücünü artıran yatırımlara devam edeceğiz" dedi. Şentop, "Türkiye'nin, yeniden bir büyük dünya gücü ve medeniyet inşacısı olma iradesinin yolu, kaliteli eğitimden ve eğitim ihracatından geçmektedir. Salgın sonrası yeni normalimiz zorunlu değişim gerektiren online eğitim ve online hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecektir. Türkiye'nin hem yerelde hem de küresel düzeyde eğitim alanında rekabet gücünü artıran bu teknolojik yatırımlara devam edeceğiz ve etmek zorundayız. İnsana yapılan yatırım, tüm ülkelerin yararına olacak şekilde meyvelerini veriyor. Türk Maarif Vakfı okulları işte bu ulvi amaca da hizmet ediyor" dedi. Şentop, insana yapılan yatırımın tüm ülkelerin yararına olduğunu kaydetti. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de, "44 ülkedeki eğitim kurumlarımızdan 216'sı FETÖ iltisaklıdır. Diğerleri ise Vakfımız tarafından ülkemizin stratejik öncelikleri dikkate alınarak açılan eğitim kurumlarıdır" diye konuştu. Akgün, eğitim faaliyetleri yürütülen ülkeler dışında 45 ülkede daha Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) iltisaklı okulların vakfa devri ve yeni okullar açılması amacıyla 77 farklı protokol imzalandığını kaydetti. ANKARA