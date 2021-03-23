Yozgat Reis’in yanında

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için geri sayım başladı. Yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan Kongreye Yozgat İl Teşkilatı da tam anlamıyla çıkarma yapacak.

YOZGAT ÇIKARMA YAPACAK

Göreve geldiği günden itibaren Partide pozitif bir havanın oluşmasına, eski görüntünün yakalanmasına büyük katkısı olan AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, 2 bin kişinin katılmasını planladıkları Kongreye oy kullanacak olan delegelerin dışında 500 kişilik bir ekiple gideceklerini söyledi. Sadece Salon içerisinde değil, salon dışında da Teşkilat olarak Yozgat'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini göstereceklerini belirten İl Başkanı Başer, covid dolayısıyla her türlü önlemin de alındığını hatırlattı.

Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin Yozgat'a büyük hizmetler yaptığını belirten Başkan Başer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacağı Kongremizin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.