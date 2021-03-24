CHP’li vekiller kürsüyü işgal edip sloganlar attı

TBMMGenel Kurulu'nda dün HDP ve CHP'nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili önergeleri ele alınırken gergin anlar yaşandı. CHP'li kadın milletvekilleri, masalarına çeşitli sloganların yer aldığı mor pankartlar koydu. Bununla da yetinmeyip TBMM kürsüsüne mor örtü serip slogan atarak Genel Kurul'u eylem yerine çevirdi. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Süreyya Bilgiç, bu gelişmeler üzerine oturuma ara vermek zorunda kaldı. CHP'lı Gülizar Biçer Karaca'ya ise uyarı cezası verildi. AK Partili milletvekilleri, pankart açan CHP'nin yanı sıra HDP sıralarına doğru eli kanlı terör örgütü elebaşlarının fotoğraflarını gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "CHP ve HDP'nin taciz ve tecavüzcü üyelerine gösterdiği hoşgörüye dikkat çekip, "CHP kendi içindeki tecavüz yaşanırken neredeydi. HDP önce terör ve şiddetle arasına mesafe koysun" dedi. ANKARA