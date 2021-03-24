FETÖ’ye büyük darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 29 farklı ilde görevli FETÖ üyesi muvazzaf askerleri tespit ettikten sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. MİT'in suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK içindeki sözde yapılanmasına yönelik 53 ilde ve KKTC'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 184 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü. Düzenlenen operasyonda 166 kişi gözaltına alındı.Gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında 2 albay, 7 binbaşı, 10 yüzbaşı, 22 üsteğmen, 2 teğmen, 95 astsubay, 8 uzman çavuş rütbesinde kişi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin 6'sının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 39'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ünün Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu belirtildi. Gözaltı kararı çıkartılan 184 şüpheliden 123'ü muvazzaf 146 asker ile 38'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu bildirildi.Öte yandan FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetler içerisine sızdırdığı mensuplarının deşifre edilmesi amacıyla kuvvet komutanlıklarıyla "ortak veri paylaşımına" dayalı çalışma yapıldığı belirtildi. Kuvvet komutanlıklarında haklarında terör örgütü iltisaklı olduğuna dair veri bulunan askeri personele ilişkin kuvvet komutanlıklarında bulunmayan başta ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere itirafçı ifadesi ve diğer delillerin temin edildiği kaydedildi. Kuvvet Komutanlıklarının konuyla görevli personeliyle düzenlenen toplantılar neticesinde verilerin bir araya getirildiği ve savcılığa bildirilen şahısların durumlarının incelendiği, sonucunda adli soruşturmaya yeterli verisi bulunup terör örgütü mensubiyeti nedeniyle işlem kaydı bulunmayan şüpheliler için eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi suretiyle adli yönden işleme başlandığı ifade edildi.ANKARA'DA FETÖ'nün Kara Kuvvetleri, Milli Eğitim ve güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevde bulunan astsubay ve öğretmenler ile ihraç polis memurlarının da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.