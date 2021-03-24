Helikopter kazasında 10 yıllık sis perdesi

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 6 Nisan 2011 günü Ankara'ya gitmek üzere havalanan Ciner Hava Taşımacılık A.Ş.'ye ait helikopter, İznik Gölü yakınlarında Sölöz Dağı'na düşmüş ve emekli kara pilot albay Ahmet Deniz hayatını kaybetmişti. Diğer pilot İsa Işık ve teknisyen Hacı Ahmet Akça ise yaralı kurtulmuştu. Kazayla ilgili albay Deniz'in ailesinin hukuk mücadelesi devam ediyor. Eşi Neşe Deniz ve çocukları Gökçe-Gökhan Deniz, ulaşım firmasının ve birinci kaptan Işık'ın kusurlu olduğu iddiasıyla maddi ve manevi tazminat davası açtı. Yenişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada başvurulan bilirkişi raporu kazadaki sis perdesini araladı. Rapora göre, kaptan pilot kuleden Yenişehir için kalkış izni istedi. Fakat rotadan çıkarak Balıkesir Erdek'teki Paşalimanı Adası'na inildi. Orada şirketin genel müdürü olan O.A.'ya ait süt ve besi çiftliği tesislerinin tepeden görüntüleri çekildi. Hava kontrolörü, havanın sisli olduğu gerekçesiyle uçuşu iptal etmek için helikoptere ulaşmaya çalıştı, fakat kuleden gizlenen bu rota nedeniyle helikoptere ulaşılamadı. Ailenin avukatı Mehmet Serhat Tercan, "Adalet arayışı 10'uncu yılına girdi. Dava dosyası geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilirkişiden çalındı. Failler henüz yakalanamadı" dedi.