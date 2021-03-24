Resulayn’da iki açılışı birden

Resulayn merkezdeki Salim El Mari İlkokulu bahçesinde düzenlenen açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Ceylanpınar Kaymakamı ve Resulayn Koordinatörü Cüneyt Caner, Resulayn Mahalli Meclis Başkanı Meri El Yusuf, Beytüsselam Derneği Başkanı Mevlana Abdülsettar ve beraberinde Pakistan'dan gelen heyet ile Resulayn halkı katıldı.

Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılan Telabyad ve Resulayn'da hayatın her geçen gün normale döndüğünü, eğitim kurumlarının onarımlarının gerçekleştirilerek burada yaşayan çocukların daha iyi koşullarda geleceğe hazırlanmasının sağlandığını söyledi.

Açılış konuşmalarından sonra okulun sınıflarını ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti. Öğrenciler, Türk, Pakistan ve Suriye bayraklarıyla süsledikleri sınıflarında ağırladıkları heyete teşekkür ettiler.Okul açılışının ardından Resulayn'ın ekmek ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen fırının açılışını gerçekleştiren Vali Erin ve beraberindekiler, açılışın ardından fırını ziyaret ederek ekmek üretimini incelediler.

GÜNDE 200 BİN EKMEK ÜRETECEK

Suriye rejimi döneminde yapılarak yaklaşık 30 yıl kullanılan ve Barış Pınarı Harekâtı öncesinde terör örgütü tarafından tahrip edilen fırının da Şanlıurfa Valiliği ile Beytüsselam Derneği arasında yapılan protokol sonrası yeniden inşa edildi.

Ekonomik ömrünü tamamlamış üretim bandı ve tahrip olmuş binası tamamen yenilenen fırının yerine, Beytüsselam Derneğince 135 bin Dolar harcanarak iki ayrı fırın kuruldu. Fırın binası ve alan düzenlemesi için 50 bin Dolar harcanan yerleşkenin elektrik ihtiyacının temini için ise AFAD tarafından 150 bin TL değerinde bir jeneratör tahsis edildi. Aylık 800 ton un tahsis edilen fırın ilk aşamada günlük 180 bin ekmek üretmeye başladı. Haftada 6 gün, 2 vardiya halinde çalışacak iki fırının, ihtiyaç halinde günlük 200 bin ekmek üretme kapasitesi bulunduğu belirtildi.Resulayn'ın ekmek ihtiyacının karşılanması için 2 fırının yeterli olmadığı, günlük 120 bin ekmek üretebilecek bir fırına daha ihtiyaç duyulduğu öğrenildi.