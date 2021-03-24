RTÜK, HDP’ye “hayır” dedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na 16 farklı dilekçe ile başvurarak Habertürk, CNN Türk, ATV ve A Haber'in yayınlarını şikâyet eden HDP umduğunu bulamadı. HDP'nin şikayet dilekçeleri üzerine kurulda önce gazeteci Nedim Şener'in konuk olarak katıldığı Veyis Ateş'in sunduğu Habertürk Gündem programı ele alındı. Nedim Şener'in yayında "HDP'nin Türkiye'de bir kaos yaratma peşinde olduğunu" belirtmesi ve "içerde ayaklanma çağrısı yapmaya çalışıyorlar" demesini yasa ihlali gören HDP'nin görüşüne Üst Kurul katılmadı. RTÜK'te masadaki diğer bir dosya A Haber'in Memleket Meselesi programına ilişkindi. Yayında kullanılan "HDP il binasında PKK sığınağı" kuşak bandını şikâyet eden HDP dilekçesi haklı görülmeyerek kanal hakkında yaptırıma gerek olmadığına karar verildi. Dilekçelerde A Haber sunucusu Erkan Tan'ın canlı yayında HDP'nin terör sevicilerden bir topluluk olduğunu belirterek "HDP Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşmanıdır" ve "HDP istikrarı bozup kaos peşinde" sözleri ile Ajans Hafta Sonu programında AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın "Bugün HDP milletvekilleri Kandil'den teröristbaşından talimat alıyorlar ve TBMM'de uygulamaya çalışıyorlar" ifadeleri de RTÜK'e şikayet edildi. ANKARA