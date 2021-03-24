Samsunlu mezar taşı mermercisi böyle uyardı: Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın

Samsun'da mermercilik işi yapan Tarık Gündüz, koronavirüs vakalarının arttığı Samsun'da vatandaşları uyarmak için 2 ayrı yere konulmak üzere mezar taşı yaptı. "Evde kalın bize iş çıkarmayın" yazarak vatandaşı evde kalmaları konusunda uyaran Gündüz SABAH'A konuştu: "Bu şekilde vatandaşı uyarmak istedim. Biz ev dekorasyonu için de mermer ev merdivenleri yapıyoruz. Müşterilerimizin bize ayakta ,sağlıklı olarak gelmesini istiyorum. Mezarlarını yapmak istemiyorum"

Çarşamba ilçesinde 15 yılı aşkın süredir mermercilik işi yapan Tarık Gündüz, Sağlık bakanlığının açıkladığı en yüksek riskli iller arasında olan Samsun'da koronavirüsten dolayı ölümlerin artmasından dolayı vatandaşların dikkatini çekmek istedi. Mermer taşına "Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın' ve 'Evde Kal Çarşamba' yazısı yazdı.Gündüz,yazdığı mermerleri duyarlılığı arttırmak için 2 ayrı noktaya koydu. Gündüz, "Samsun'da vaka sayılarının artması ve yüksek riskli iller sırasında 1.sırada olmamız nedeniyle vatandaşlarımızın daha dikkatli olması için mermere uyarı yazıp,2 ayrı noktaya koydum" dedi.

ARTIK MEZAR TAŞI YAPMAK İSTEMİYORUM

Mermer ve dekorasyon işiyle uğraştığını ifade eden Tarık Gündüz, "Geçen yıl koronavirüsten ölen 150 vatandaşımızın mezarına mermer yaptım. Bu yıl ise, şu ana kadar 190 mezar taşı yaptım.Koronavirüsten ölümler gittikçe artıyor. Üzülerek mezar taşı ve mermeri yapıyorum. Mezar mermerinden artık para kazanmak istemiyorum. İnsanlar artık çok dikkat etsinler.Biz ev dekorasyonu için ev merdivenlerinin mermerlerini de yapıyoruz.Müşterilerimizin bize ayakta ,sağlıklı olarak gelmesini istiyorum. Sosyal mesafeye, maske ve temizlik kurallarına ve titizliğe dikkat edersek daha iyi günlerin bizi beklediğini düşünüyoruz. Bu tablodan bir an önce kurtulmak istiyoruz" dedi.