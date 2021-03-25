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Giriş Tarihi: 25.3.2021

‘Eski tüfekler’den CHP yönetimine çağrı: Erdoğan karşıtlığı ile siyaset yapılmaz

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
‘Eski tüfekler’den CHP yönetimine çağrı: Erdoğan karşıtlığı ile siyaset yapılmaz

CHP’li muhalifler Taksim’de bir araya geldi: Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yapmak parti idealleri ile örtüşmüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine başkaldıran 9 Eylül Hareketi yeni eleştirilerde bulundu. Milletvekili ve yöneticilerden oluşan hareket, Taksim Hill Otel'deki toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun tabandan gelen taleplere kulak tıkadığına dikkat çekti. CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce ve partide son zamanlarda artış gösteren istifalar ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. İnce'nin partiden koparılmasının ise yanlış olduğu dile getirildi.

Toplantıda CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş, CHP İstanbul İl eski Başkan Yardımcısı Alay Keleş, CHP Erzincan Belediye Başkan adayı İsmail Taş, Kadıköy eski Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu, Adalar eski Belediye Başkanı Atilla Aytaç, İBB Meclis Üyesi ve Bakırköy Belediye Meclis üyesi Nadir Ataman, Maltepe eski İlçe Başkanı Engin Özkan, Esenler eski İlçe Başkanı Hasan Babacan ve CHP eski İl Saymanı Bahar Günçiçek yer aldı.
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‘Eski tüfekler’den CHP yönetimine çağrı: Erdoğan karşıtlığı ile siyaset yapılmaz
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