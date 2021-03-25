Eski vali yardımcısına Hanefi Avcı cezası

Kitap hakkında görevlendirilen Mülkiye başmüfettişi Güven tarafından rapor hazırlanmıştı. Güven, kitabın Ergenekon tarafından yazıldığını ifade etmişti. 2016'da FETÖ'ye destek sağladığı gerekçesiyle Kocaeli Vali Yardımcılığı görevini yürüttüğü sırada gözaltına alınan Güven alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmış ve mesleğinden ihraç edilmişti. İstaanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Güven'in Avcı hakkında yürüttüğü soruşturmada bir takım usulsüzlükler ve FETÖ'nün işine yarayacak şekilde kararlar verdiğini belirledi.

59 SAYFALIK RAPOR İNCELENDİ

Savcılık o dönem Güven ve Abdulmuttalip Akdemir tarafından Avcı hakkında hazırlanan 59 sayfalık raporu inceledi. Raporda "Hanefi Avcı tarafından kaleme alınan kitabın Ergenekon tarafından kaleme alındığı Avcı'nın kamuoyunda güvenilir olduğu için kasıtlı olarak seçildiği, bu nedenle meslekten ihraç edilmesi gerektiği" şeklindeki ifadelerle Avcı'nın kasıtlı olarak meslekten ihraç edildiğine dair raporun FETÖ lehine düzenlendiğini belirledi.

OĞLU DA FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIŞ

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Güven'in oğlu S.G.'nin de Hava Harp Okulu'nda öğrenci olduğu ve 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi nedeniyle gözaltına alındığını tespit etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli Güven'in FETÖ'nün mülkiye yapılanması içinde örgüt için en mahrem kabul edilen görevlerden olan Mülkiye Başmüfettişi olarak yerleştirilmek suretiyle, kamuoyunda "Ergenekon" davası olarak bilinen soruşturmaya şüpheli olarak dahil edilen Avcı hakkında yapılan disiplin soruşturmasında, örgütsel amaç doğrultusunda hareket ederek hukuka aykırı bir rapor hazırladığı ve adı geçenin mağduriyetine sebebiyet verdiğine kanaat getirerek 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında iddianame düzenledi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Avcı tanık olarak katıldı. Avcı yapılan yargılama sırasında verdiği ifadesinde FETÖ tarafından mağdur edilerek kumpasa maruz kaldığını sorumlularının cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme başkanı ve heyeti yapılan yargılama sonunda Güven'in Avcı hakkında hazırlamış olduğu raporu FETÖ lehine düzenlediğine kanaat getirdi. Mahkeme Güven'i örgüt adına suç işlediği gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapse mahkum etti.