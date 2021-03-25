İşte 2023 kadrosu

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu belirlendi. Yeni kurula giren isimlerin, Türkiye'de her kesime hitap edebilecek bir kadro oluşturma hassasiyetiyle seçilmesi dikkat çekti.Kongrede yapılan değişikle MKYK'da 50 olan üye sayısı 75'e çıkarıldı. Mevcut MKYK'dan 28 kişi yerini korurken, 22 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurulda 47 yeni isim görev aldı. Genel başkan yardımcıları arasından sadece Mahir Ünal, yeni MKYK listesinde yer almadı. TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin MKYK'ya giren isimlerden oldu. Listede 23 kadın yer alırken, 33 vekilin ise yeni yönetimde yer alması dikkat çekti. Yeni MKYK listesinde eski başbakan İzmir milletvekili Binali Yıldırım, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Yozgat milletvekili Bekir Bozdağ, Metin Külünk, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı eski vekil, eski MYK üyesi Menderes Türel de yer aldı. Alevi kanaat önderi Metin Tarhan, Şeyh Sait'in torunu Abdurrahim Fırat, eski Diyarbakır milletvekili Abdurrahman Kurt, gazeteci kökenli eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Sevan Sıvacıoğlu parti yönetiminde görev alan yeni isimler oldu. İYİ Parti'den geçen Tuğba Vural Çokal ve Tamer Akkal, eski Aydın Kadın Kolları Başkanlığı da yapan eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, Tevfik İleri'nin torunu Ömer İleri, yazar Ayşe Böhürler, THY Uçuş Akademisi Genel Müdürü Sunay Karamık, Koç Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi ekonomist Sumru Altuğ, eski Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Kadın Kolları eski Başkanı Lütfiye Selva Çam, İstanbul eski İl Başkanı Bayram Şenocak, yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu İBB Meclis üyesi Mücahit Birinci, kamuda başörtüsü serbesti getirilmesinin ardından Meclis'e başörtüsü takarak ilk giren vekillerden biri olan Nurcan Dalbudak, Anayasa Hukukçusu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Ali Zengin, Şair Abdurrahim Karakoç'un oğlu Türk İslam Karakoç yeni yönetimde yer alan isimler oldu. Kongrede belirlenen Merkez Disiplin Kurulu listesinde ise Ahmet Aydın, Abdülkadir Özel, Nevzat Şatıroğlu, Ali Özkaya, Ahmet Mücahit Arınç, Zihra Taşkesenlioğlu Ban, Zeynep Yıldız, Serkan Bayram, Çiğdem Koncagül, İffet Polat, Betül Altunsoy Yanılmaz, Fatma Öncü, Mehmet Sarı, Murat Alparslan ve Zahir Soğanda yer aldı.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni MKYK'nın ilk toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi. İşte AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu:1. Recep Tayyip Erdoğan (Genel Başkan)2. Binali Yıldırım (Genel Başkanvekili)3. Numan Kurtulmuş (Genel Başkanvekili)4. Hayati Yazıcı (Siyasi ve Hukuki İşler)5. Erkan Kandemir (Teşkilat Başkanı)6. Ali İhsan Yavuz (Seçim İşleri Başkanı)7. Hamza Dağ (Tanıtım ve Medya Başkanı)8. Efkan Ala (Dış İlişkiler Başkanı)9. Jülide Sarıeroğlu (Sosyal Politikalar)10. Özlem Zengin (Sivil Toplum)11. Mehmet Özhaseki (Yerel Yönetimler)12. Nurettin Canikli (Ekonomi İşleri Başkanı)13. Vedat Demiröz (Mali ve İdari İşler)14. Mustafa Şen (Ar-Ge ve Eğitim Başkanı)15. Leyla Şahin Usta (İnsan Hakları Başkanı)16. Ömer İleri (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)17. Çiğdem Karaaslan (Çevre, Kültür)18. Fatih Şahin (Genel Sekreter)19. Ömer Çelik (Parti Sözcüsü)20. M. Naci Bostancı (TBMM Grup Başkanı)21. Mahir Ünal (TBMM Grup Başkanvekili)22. Mustafa Elitaş (TBMM Grup Başkanvekili)23. Bülent Turan (TBMM Grup Başkanvekili)24. M. Emin Akbaşoğlu (Grup Başkanvekili)25. Cahit Özkan (TBMM Grup Başkanvekili)26. Ayşe Keşir (Kadın Kolları Başkanı)27. Eyüp Kadir İnan (Gençlik Kolları Başkanı)Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behriye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarkan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçaelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz.