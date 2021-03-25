Minibüslerin taksiye dönüşümü 6’ncı kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı toplantısı Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Kültür Merkezi'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığı'nda saat 14.00'da toplantı.

Ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir'in de hazır bulunduğu toplantıda ele alınan konulardan Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi, Öğretmen Nevzat Tekin Caddesi yayalaştırma projesi teklifi ve Fatih, Cibali Mahallesi, Hisaraltı Caddesi ve Fukara Babası Sokak ile Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ayakapı Caddesi yayalaştırma projesi teklifi görüşüldü. Teklifler oybirliği ile kabul edildi. Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğü tarafından Adalar'da Ulaşım ve Lojistik Yönergesi teklifi de oybirliği ile kabul edilerek alt komisyona havale edildi. Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından getirilen Tarihi Yarımada da düşük emisyon bölgesi planlama çalışması teklifi de oybirliği ile kabul edildi.



Toplantıda ele alınan konulardan biri olan 750 adet minibüsün ve 250 adet taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi görüşüldü. Toplantıda söz alan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu İstanbul UKOME temsilcisi Eyüp Aksu, "5-6 kere gündeme getirilip ret veya alt komisyona gönderilmesine rağmen ısrarla gündeme alınıyor. İçişleri Bakanlığı kararlarını, Belediyeler kanununu ve konuyla alakalı hukuki içtihattı ve hukuki mevzuatı inceledik ve hukukçularımıza da bu konuları incelettik.

Mevzuatta ve hukuki açıklamalarda da açıkça belirtildiği üzere dönüşüm mümkün değildir. Türkiye'nin hiçbir ilinde bir taksi dolmuşu daha sonra taksiye dönüştürülmüş değildir. Burada ayrıca taksici esnafımızın hak mağduriyeti yaşayıp minibüslerde de haksız kazanca yol açacağı görülmektedir. Sonuç olarak gerek hukuki olarak, gerek Danıştay kararları, gerekse yasal mevzuatta olumsuz kararlar verilmesi nedeniyle taksici esnafının kazanılmış haklarının gasp edileceğinden dolayı biz bu teklife karşı çıkıyoruz" dedi.



İstanbul Ulaşım Bölge Müdürü Serdar Yücel ise konuyla alakalı alt komisyonda ciddi bir yol kat edildiğini ancak hukuki olarak ciddi problemlerin olduğunu ifade ederek, "Bu konunun hukuki altyapı yoktur ve bu karar buradan çıkarttırılırsa geri dönüşü mümkün olmayan problemlere yol açacaktır. Bu amaçla hukuki altyapısının henüz olmadığı bu konuda hukuki çalışmaların devam etmesi yönünde görüş bildiriyoruz" ifadelerini kullandı. Yapılan karşılıklı görüşme sonucunda Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden geldiği şekliyle oyalanan teklif 6'ncı kez reddedildi. Yapılan ikinci oylama ile teklif alt komisyona havale edildi.