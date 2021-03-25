Son dakika: Diyarbakır'da Evlat nöbetindeki ailelerin 'Başkan Erdoğan' heyecanı

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BÜYÜK MÜCADELE VERDİ'

5 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Süleyman Aydın da çok sevindiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın yolunu gözlediklerini belirten Aydın, "Eylemimizin ilk gününden beri Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize büyük desteği vardı, çocuklarımız için büyük mücadele veriyordu. Buraya geleceğini söyledi, biz anne ve babalar olarak çok sevindik. Şu an hepimiz heyecanlıyız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mız gelir ve hayırlı haberler getirir, inşallah iyi bir müjde verir bize. İnşallah çocuklarımızdan bir haber verirler bize. Hepimiz burada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yolunu gözlüyoruz şu an. Allah razı olsun, çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız olsun, Sayın İçişleri Bakanı'mız olsun çok büyük bir mücadele veriyorlar çocuklarımız için. Biz de sonuna kadar bu vatan hainlerinin kapısından kalkmayacağız" dedi.