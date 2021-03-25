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Giriş Tarihi: 25.3.2021 14:56 Son Güncelleme: 25.3.2021 15:23

haberi | MİT ve Emniyet'ten ortak 'FETÖ' operasyonu: 'ye getirildiler...

AA
Son dakika haberi | MİT ve Emniyet'ten ortak 'FETÖ' operasyonu: Türkiye'ye getirildiler...

haberi: Haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan ve , MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla ’den ’ye getirildi.

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Türkiye'ye getirildi.

Son dakika! KKTC'de FETÖ operasyonu! Türkiye'ye getirildiler | Video

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı 17 Mart'ta, hakkında Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı suçtan tutuklama kararı verilen Ayşe Özalp 24 Mart'ta KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İsmail Okkalı'nın, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında "örgüte ev temin eden" kişilerden olduğu belirtildi.

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Son dakika haberi | MİT ve Emniyet'ten ortak 'FETÖ' operasyonu: Türkiye'ye getirildiler...
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