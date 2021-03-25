TBMM Başkanı Şentop: Zeka yetersizliğinden mütevellit bir zavallılık

MARMARA DENİZİNDEN AYRAN YAPMAK!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün akşam katıldığı bir TV programında İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Montrö Anlaşması ve NATO'dan da çıkılabilmesinin teknik olarak mümkün olduğunu, ancak her mümkün olan şeyin mantıklı olmayabileceğine vurgu yapınca bazı kesimlerce eleştirilmişti. Şentop, konuya örnek olarak da, "Marmara denizinden de ayran yapmak mümkün, ama mantıklı mıdır orası ayrı" demişti.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Sözleşmesi hakkında kullandığı ifadeler hakkında, "Türkiye'nin ve mavi vatanın geleceğini son derece büyük tehlikelere atan sözlerdir" açıklamasında bulundu. Gürdeniz, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği takdirde Montrö dahil çeşitli uluslararası anlaşmalardan çıkmasının 'teknik olarak mümkün olacağı' yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Gürdeniz, söz konusu ifadelerin Türkiye'nin geleceğini tehlikeye attığını iddia ederek "Türk kamuoyu bu söylemlerin yarattığı büyük beka tehlikesinin farkında olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"ZEKA YETERSİZLİĞİNDEN MÜTEVELLİT BİR ZAVALLILIK"



Twitter hesabından Gürdeniz'e yanıt veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında şunları ifade etti:

"Eğlence konusu olmaya en münasip kişi, bir konuyu anlayamadığı için onunla espri yapabileceğini sanan kişidir. Zeka yetersizliğinden mütevellit bir zavallılık...



KENDİSİ FIKRA KONUSUDUR



İmkan ve ihtimal arasındaki farka dair bir mevzuyu hayatı boyunca işitmeyen bir adamın, anlatılanları fıkra zannetmesi muhtemeldir. Halbuki kendisi bir fıkra konusudur."