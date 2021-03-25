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Giriş Tarihi: 25.3.2021 12:21

’da 60 kilo patlayıcı ele geçirildi

DHA
Tel Abyad’da 60 kilo patlayıcı ele geçirildi

’nın ilçesine sınır komşusu olan ’nin kentinde terör örgütü PKK/YPG’ye ait 60 kilo TNT ile 80 adet basma tipi anahtar ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ilçesi karşısında bulunan Tel Abyad'da 60 kilo patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı. Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki Tel Abyad kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü YPG/PKK'nın eylemlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında ekipler, boş arazide toprağa gizlenmiş patlayıcı ele geçirdi.

Ekiplerin yaptığı aramada 80 basma tipi anahtar sistemi ile 60 kilo TNT patlayıcı bulundu. Patlayıcıyı kontrollü şekilde imha eden ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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Tel Abyad’da 60 kilo patlayıcı ele geçirildi
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