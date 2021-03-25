Yazar Alev Alatlı'ya sosyal medya linci! Osmanlı'yı övdü lince uğradı

ALEV ALATLI: "OSMANLI MEDENİYETİ HÂKİM OLSAYDI BU KADAR İNSAN ÖLMEZDİ"

Yazar Alev Alatlı, resmi twitter hesabından şunları söylemişti: "Şu anda dünyaya Osmanlı medeniyeti hâkim olsaydı durum bu halden kesinlikle daha iyi olurdu. Bu kadar insan ölmezdi, bu kadar insan aç kalmazdı, bu kadar insan yollarda telef olmazdı; ozon tabakası delinmiş olmazdı, bu dünya taşlaşmak riskiyle karşı karşıya kalmazdı."