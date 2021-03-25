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Haberler Gündem Haberleri Yazar Alev Alatlı'ya sosyal medya linci! Osmanlı'yı övdü lince uğradı
Giriş Tarihi: 25.3.2021 11:34 Son Güncelleme: 25.3.2021 12:14

Yazar 'ya linci! 'yı övdü lince uğradı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Yazar Alev Alatlı'ya sosyal medya linci! Osmanlı'yı övdü lince uğradı

Yazar , medeniyeti hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yaparak "Şu anda dünyaya Osmanlı medeniyeti hâkim olsaydı durum bu halden kesinlikle daha iyi olurdu. Bu kadar insan ölmezdi, bu kadar insan aç kalmazdı, bu kadar insan yollarda telef olmazdı; ozon tabakası delinmiş olmazdı, bu dünya taşlaşmak riskiyle karşı karşıya kalmazdı" ifadelerini kullandı. Usta yazar, Osmanlı'yı öven paylaşımı nedeniyle sanal dünyanın lincine uğradı.

Yazar Alev Alatlı, resmi sosyal medya hesabından Osmanlı medeniyetinin günümüzde hâkim olması halinde günümüzde yaşanan ölümlerin olmayacağını, insanların bu kadar aç kalmayacağını ve insanların yollarda telef olmayacağını ifade eden açıklamalar yaptı.

Ancak sosyal medyadan Osmanlı medeniyeti hakkında yaptığı açıklamaları nedeniyle Alev Alatlı adeta linçe uğradı ve Osmanlı'yı övdüğü için tepki gösterildi. Hatta yazar Alev Alatlı'nın söyledikleri üzerine birbirleriyle yazışan sosyal medya kullanıcıları birbirlerini Osmanlı konusunda cahil olmakla suçladı. Osmanlı düşmanlığında birleşen sosyal medya kullanıcıları düşmanlıklarını Alev Alatlı üzerinden Osmanlı'ya yöneltti.

ALEV ALATLI: "OSMANLI MEDENİYETİ HÂKİM OLSAYDI BU KADAR İNSAN ÖLMEZDİ"

Yazar Alev Alatlı, resmi twitter hesabından şunları söylemişti: "Şu anda dünyaya Osmanlı medeniyeti hâkim olsaydı durum bu halden kesinlikle daha iyi olurdu. Bu kadar insan ölmezdi, bu kadar insan aç kalmazdı, bu kadar insan yollarda telef olmazdı; ozon tabakası delinmiş olmazdı, bu dünya taşlaşmak riskiyle karşı karşıya kalmazdı."

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Yazar Alev Alatlı'ya sosyal medya linci! Osmanlı'yı övdü lince uğradı
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