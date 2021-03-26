AK Partili Ünal’dan ‘Hazırlık’ yanıtı! “Neye mi başlıyoruz? Türkiye’nin ikinci yüzyılına başlıyoruz”

Twitter hesabından açıklama yapan Ünal, şunları ifade etti:

"Çok merak etmişler. 19 yıl neyin hazırlığı? diyorlar. Söyleyelim; 19 yılda ülkemizi Cumhuriyetimizin Türkiye Bayrağı 100' üncü yılına hazırladık. Neye mi başlıyoruz? Türkiye'nin ikinci yüzyılına başlıyoruz. Siz dezenformasyon üretmeye, kesip, kırpıp, kopyalamaya devam edin. Hiç bir meselede bir kez bile yanında durmadığınız bu güzel ülke için biz 19 yıldır olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisinin 7. Olağan kongresi öncesinde, "Biz bu kongredeki kadrolarla 2023 seçimlerine gideceğiz, bu kadrolarla Cumhuriyet'in 100'üncü yılını karşılayacağız ve ikinci büyük yürüyüşümüze başlayacağız. 19 yıl boyunca sağlıkta, ulaşımda, bilişimde, eğitimde, özetle her alanda Türkiye'yi 2023'e hazırladık" diyen Ünal, "Şimdi bize diyorlar ki '19 sene oldu, 20 sene oldu'... Biz de onlara diyoruz ki 'Biz daha yeni başlıyoruz'..." ifadelerini kullanmıştı.