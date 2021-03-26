Başkan Erdoğan'ın siyaset ve liderlik farkı! Hepsini tek tek aramış...

BÖLGEDEKİ SİYASİ HAVADA BÜYÜK DEĞİŞİM VAR

Parti yetkilileri listenin bu kaygı ve öngörüyle hazırlanmadığını, HDP'nin kapatılma meselesiyle MKYK listesi arasında da bir bağ kurulamayacağını söylüyor. Hatta bir yetkili şu tespiti yapıyor: "Bu liste tamamen Türkiye'nin bütünlüğü ve Kürt seçmene verdiğimiz önemle ilgili...

Ayrıca AK Parti hiçbir zaman parti kapatmadan yana olmadı ve farklı yollar önerdi. Ancak şimdi karşımızda böyle bir gerçeklik var. Bu da HDP'nin oyunu artıracağı anlamına gelmez.