CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP çıkışı: İttifakta yoklar...

KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılmasına sıcak bakmadıklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu HDP'yi muhalefet oldukları için savunduklarını öne sürdü. CHP Lideri, "Niye dokundurayım? Muhalefet partisi. İYİ Parti'ye niye dokundurayım? Muhalefet partisi. Saadet Partisi'ne niye dokundurayım? İktidar olsalar tamam eleştiririz, hiç kimsenin endişesi olmasın. Yanlışı olursa eleştiririz. Muhalefet muhalefetle niye uğraşsın Allah aşkına? Demokrasiden bile haberleri yok bunların. Bizim görevimiz ülkeyi kim yönetiyorsa, kaynakları kim kullanıyorsa, harcıyorsa, kimlere imkanlar sağlanıyorsa oturur, masaya yatırırız, onun üzerinden eleştiri yaparız. HDP ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Yanlışı olursa söyleriz. Nitekim ben Meclis Genel Kurulunda gerekli eleştirileri yeri geldiğinde yaparım." dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini sürdürürken, Millet İttifakı'nda 4 partinin olduğunu vurguladı, "İYİ Parti, DP, SP ve CHP ittifakta var. HDP ittifakımızda yok" ifadelerini kullandı.