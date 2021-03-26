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Giriş Tarihi: 26.3.2021 16:18 Son Güncelleme: 26.3.2021 16:26

Genel Başkanı 'ndan çıkışı: İttifakta yoklar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP çıkışı: İttifakta yoklar...

Genel Başkanı bir televizyon kanalında sabah bültenine konuk oldu. Kılıçdaroğlu burada gündemi değerlendirirken, 'ye kapatma davası ve ittifaktaki duruma ilişkin çelişkili ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, daha önce birçok kez ortaya çıkan ve itiraf edilen HDP ile ittifak yapmadıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu burada gündemi değerlendirirken, HDP'nin ittifakta olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri şaşkınlıkla karşılanırken, HDP kanadının nasıl bir çıkış yapacağı merak ediliyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılmasına sıcak bakmadıklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu HDP'yi muhalefet oldukları için savunduklarını öne sürdü. CHP Lideri, "Niye dokundurayım? Muhalefet partisi. İYİ Parti'ye niye dokundurayım? Muhalefet partisi. Saadet Partisi'ne niye dokundurayım? İktidar olsalar tamam eleştiririz, hiç kimsenin endişesi olmasın. Yanlışı olursa eleştiririz. Muhalefet muhalefetle niye uğraşsın Allah aşkına? Demokrasiden bile haberleri yok bunların. Bizim görevimiz ülkeyi kim yönetiyorsa, kaynakları kim kullanıyorsa, harcıyorsa, kimlere imkanlar sağlanıyorsa oturur, masaya yatırırız, onun üzerinden eleştiri yaparız. HDP ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Yanlışı olursa söyleriz. Nitekim ben Meclis Genel Kurulunda gerekli eleştirileri yeri geldiğinde yaparım." dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini sürdürürken, Millet İttifakı'nda 4 partinin olduğunu vurguladı, "İYİ Parti, DP, SP ve CHP ittifakta var. HDP ittifakımızda yok" ifadelerini kullandı.

HDP AÇIK İTTİFAK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

CHP ile HDP arasında geçtiğimiz seçimlerde başlayan gizli ittifak görüşmeleri sürüyor. HDP, gizli ittifaktan rahatsızlığını birçok kez dile getirdi. Hatta bu çıkışlar tehdide varan noktalara ulaştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP'ye açık ittifak yapılmaması durumunda kendilerine seçimde destek vermeyeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, HDP ile sıcak ilişkileri sürdürmekte kararlı görünürken, görüntü vermeme ve açık ittifakta gözükmeme konusunda da büyük bir mücadele veriyor.

Kılıçdaroğlu, HDP heyetinin CHP Genel Merkezi'ne ziyareti sırasında basın toplantısına katılmamış, kamuoyunda büyük tepki görmüştü.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP çıkışı: İttifakta yoklar...
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