Evlat nöbeti tutan ailelerde Cumhurbaşkanı heyecanı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin oturma eylemi 570 gündür sürüyor. 219 ailenin devam ettirdiği eylemde aileler büyük bir heyecanla, önceki gün Ankara'da yapılan AK Parti 7'nci Olağan Genel Kurulu'nda "Diyarbakır'daki gözü yaşlı analarımızı bizzat yerinde ziyaret edeceğiz inşallah" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. 31 Aralık 2019'da Emine Erdoğan'ın da ziyaret ettiği aileler, duygularını SABAH'a anlattı.Kızı Songül 6 yıl önce kaçırılan ve evlat nöbeti tutarken geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atkı ören annelerden Fatma Akkuş, "Bize her zaman destek veren Cumhurbaşkanımızı heyecanla bekliyoruz. Daha önce eşi Emine Hanım ziyaret etmişti. Her konuşmasında Diyarbakır annelerini hatırlayan Cumhurbaşkanımızı ağırlamak bize büyük bir gurur verecek. Cumhurbaşkanımızın annelere müjdelerle geleceğine inanıyorum" dedi.Oğlu Mustafa 3 yıl önce kaçırılan Ayşegül Biçer: "Sayın Cumhurbaşkanımız ile doğum günündeki görüntülü görüşmemizde en kısa sürede geleceğini söylemişti. Kongrede, Diyarbakır annelerini yine unutmayıp dikkat çekmesi bizi sevindirdi. Diyarbakır'a gelecek olması bizde ayrı bir heyecan yarattı. Gelişini heyecanla bekliyorum. Bize her zaman destek olan reisimizi konfetilerle ve sürprizlerle karşılayacağım."Oğlu Özkan 6 yıl önce kaçırılan Süleyman Aydın ise "Cumhurbaşkanımız, eyleme başladığımız günden beri bize çok büyük destek veriyor. Çocuklarımız için bizimle birlikte mücadele ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde inşallah bize hayırlı haberler getirir, müjde verir. Hepimiz yolunu gözlüyoruz" dedi.Oğlu Tunca 6 yıl önce kaçırılan Şevket Bingöl de "Cumhurbaşkanımız her zaman bizi destekledi. Onun desteği ile aileler çocuklarına kavuştu. Diyarbakır'a gelecek olması bizi sevindirdi. Aileler olarak Cumhurbaşkanımızı dört gözle bekliyoruz. Onu burada evlat nöbeti çadırında ağırlamak bizi çok mutlu edecek" diye konuştu.