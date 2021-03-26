Eylemcilere laf attı, gözaltına alındı

Edirne'de, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Edirne Kadın Meclislerinin İstanbul Sözleşmesi eylemine katılan kadınlara "Cevap verin, erkekler bu kadar kötü mü?" diye laf atan 70 yaşındaki kişi gözaltına alındı.

Saraçlar Caddesi'ndeki eylem yapan kadınlara 70 yaşındaki H. T. D: "Cevap verin, erkekler bu kadar kötü mü?" diye bağırdı. H. T. D., kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan emniyet ekiplerine de "Benimkisi demokratik değil mi? Ben de açıklamaya cevap veriyorum" dedi.

Kendisine müdahale eden emniyet güçlerinden kimlik göstermelerini talep eden H. T. D., ekiplerin kimlik göstermesinin ardından kimliğini gösterirken "Sonsuz nafakaya ne diyecekler acaba?" diye sordu. H.T.D, ekipler tarafından gözaltına alınarak Saraçlar Caddesi'nden uzaklaştırıldı.