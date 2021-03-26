PKK yalanda sınır tanımıyor

Diyarbakır'da 15 yaşındayken beden eğitimi öğretmeninin propagandalarından etkilenerek PKK'ya katılan Helin K. güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra 157 teröristi fotoğraflarından teşhis ederek terör örgütünün yeni dönem yapılanmasıyla ilgili önemli itiraflarda bulunarak, örgütün sinsi ve alçak yüzünü açığa çıkaran bir olayı aydınlattı.

TSK'nın, Mahmur Kampı civarındaki bir tepeye yaptığı hava harekatında örgütün suikast ve sabotaj birimindeki Serdem, Baver Çewlik, Baz ve Berfin kod adlı dört teröristin öldürüldüğünü söyleyen Helin K., "PKK ise daha önce Mahmur Mülteci Kampında yaşarken hastalıktan ölen dört yaşlı kadının isimlerini ve fotoğraflarını basına verip 'Türk devleti sivil katliam yapıyor" diyerek algı oluşturmak istedi. Ölen dört teröristin kimlikleri halen saklı tutuluyor. Bu olay olduğunda ben de bu tepeye yakın bir yerde nöbet tutuyordum" dedi.

Helin K. ayrıca, Kuzey Irak'taki şehirlerde, Murat Karayılan'ın talimatıyla, Türk konsolosluk ve MİT görevlileri, KDP üst yönetimi, ajanlar, PKK'ya karşı olan KYB görevlileri ile Türkiye'den gelen gıda yüklü TIR'lara suikast düzenlemek için, keskin nişancı suikast ve sabotaj eğitimi verilmiş gruplar terörist gruplar oluşturulduğunu da anlattı.