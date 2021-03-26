Son dakika: Hrant Dink davasında son sözler alınıyor! Mahkeme heyeti kararını açıklayacak

Hrant Dink cinayetinde rolü ve ihmali olan kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar açıklanacak. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıkların son sözleri alınıyor. FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek, MİT TIR'larını da durduran eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu, eski Fox Tv haber müdürü Ercan Gün'nün aralarında olduğu 76 sanık hakkında karar verilecek.

Dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Adliyesinde görülüyor. Eski emniyet müdürleri Sabri Uzun, Celalettin Cerrah, Engin Dinç de davanın tutuksuz sanıkları arasında yer alıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Mehmet Faruk Mercan'ın aralarında olduğu firari sanıkların dosyalarının ayrılması bekleniyor.

Celalettin Cerrah son sözünde, "Soruşturma açıldığında valiydim. Valiliğim göz önüne alınmadan burada yargılandım. Yargıtay'da yargılanmam gerekiyordu" dedi.



Son sözlerin tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Mahkeme Başkanı Hakan Gürlek hükmün saat 11.30'da açıklanacağını bildirdi.

17 ARALIK'TAN SONRA FETÖ'CÜLER DEŞİFRE OLDU



Hrant Dink 19 Ocak 2007'de Şişli'de genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Tetikçi Ogün Samat ile arkadaşlarının yargılanmaları tamamlamış, ancak FETÖ'nün 17 Aralık 2013'teki yargı darbesinin başarısız olmasından sonra cinayette FETÖ parmağı açığa çıkmış ve çoğunluğu polis olan 26 kamu görevlisi hakkında ikinci bir dava açılmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından genişletilen soruşturma sonunda bu kez elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve jandarma görevlileri ile gazetecilerin aralarında bulunduğu 8'i firari 51 kişi hakkında üçüncü bir dava açılmış, davalar birleştirilmişti. 13 Haziran 2019'da tetikçi ve arkadaşlarının dosyası, zaman aşımı yakın olduğu için ayrılmış, mahkeme 17 Temmuz 2019'da dosyası ayrılan 9 sanıktan 7'sine 2.5 yıldan 99.5 yıla kadar hapis cezası vermişti. Kamu görevlileri ve gazetecilerin yargılandığı dava ise yaklaşık 5 yıldır sürüyordu.