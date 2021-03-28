CHP yalanda zirveyi kimseye bırakmıyor





KÜRŞAT AYVATOĞLU YALANI

YALAN- Aracında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu'nun savcılık ifadesinde, 'Kokain değil, pudra şekeriydi' diyerek kendini savunduğu ve bunun üzerine serbest bırakıldığı iddia edildi.

GERÇEK- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kürşat Ayvatoğlu hakkında bazı haber sitelerinde yayımlanan "pudra şekeri içti serbest kaldı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemelerin tamamlanması ve diğer şüphelilerin yakalanması için ayrıca ek gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

