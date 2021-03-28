Dışişleri Bakanlığı'ndan Endonezya'da kiliseye yapılan terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da bir kiliseye yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Endonezya'nın Güney Sulawesi Eyaleti'nin Makassar Kentinde bir kiliseye yönelik olarak bugün gerçekleştirilen ve en az 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını büyük üzüntüyle öğrendik. Terörle uzun yıllar mücadele eden ve çok sayıda vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyor, bu vesileyle dost ve kardeş Endonezya Halkı ve Hükümeti ile dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz"

14 KİŞİ YARALANDI

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde, kiliseyi hedef alan bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı.