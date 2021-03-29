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Giriş Tarihi: 29.3.2021

Bakan Soylu’nun dayısı hayatını kaybetti

Bakan Soylu’nun dayısı hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis (78), koronavirüs tedavisi gördüğü Samsun'daki hastanede yaşamını yitirdi. Bakan Soylu'nun Samsun'nun Bafra ilçesinde yaşayan dayısı Selami Reis koronavirüse yakalanmıştı. Reis, 2 haftadır tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün sabah yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Reis'in cenazesi bugün Bafra ilçesine bağlı Darboğaz Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu da (75), 13 Mart'ta kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.
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Bakan Soylu’nun dayısı hayatını kaybetti
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