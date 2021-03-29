‘Beni sakat bırakan başkan hâlâ görevde’

İzmir'de Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün azmettirmesi ile suç örgütü tarafından bacağına 8 kurşun sıkılarak vurulan ve sakat kalan esnaf İsmail Kılınç (40) 6. ameliyatını oldu. Olayın üzerinden 19 ay geçmesine rağmen sağlığına kavuşamayan Kılınç, "Belediye başkanı hayatımı ve işlerimi altüst etti. Hala görevde olmasına şaşırıyorum" dedi. 9 Eylül 2019'da meydana gelen olayda İsmail Kılınç (40) işyerine gelen kimliği belirsiz kişilerce 'Başkana kimse posta koyamaz' diye bağırdıktan sonra tabancayla ateş açmıştı. Kılıç bacağına isabet eden 8 kurşunla yaralanmıştı. Olayla ilgili Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında azmettirici olduğu gerekçesiyle 7.5 yıla kadar hapis istemyle dava açılmıştı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün azmettirmesiyle vurulan İsmail Kılınç SABAH'a konuştu. Olayın 19 ay geçtiğini ancak sağlığına bir türlü kavuşamadığını anlatan Kılınç, "Hastaneden hastaneye koşturuyorum. Sağlığıma hala kavuşamadım. Sağ bacağımda 100'den fazla çoklu kırık var. Bacağıma 8 kurşun isabet etmişti. Bu kurşunların neden olduğu tahribat aradan aylar geçmesine rağmen hala iyileşmedi. Hala yürüyemiyorum ve koşamıyorum. Önceki gün 6. ameliyatımı oldum. Uzun bir süre daha yatacağım. Belediye başkanı hayatımı ve işlerimi altüst etti. Beni bu hale getiren kişinin hala görevde olmasına şaşırıyorum. Bir an önce adalet bekliyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi bu yaşananları görmüyor mu?" ifadelerini kullandı.