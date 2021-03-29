Enver Aysever Tunç Soyer’e dava açıyor! Yüzsüzlüğün böylesi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında "okuryazarlık" eğitimi verme kararı sonrasında gazeteci Enver Aysever ile anlaştığı ortaya çıkmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" ihalesine 13 Ocak 2021 tarihinde çıktığı, 17 Şubat 2021 tarihinde ise ihalenin sonuçlanarak Giresun'dan bir şirkte ihalenin verildiği, ihalenin ise 238 bin 500 lira olduğu ortaya çıkmıştı. İhale şartnamesinde ise Enver Aysever şartı konulmuştu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALEYİ İPTAL ETMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 238 bin 500 liralık ihalesi sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, ihalenin iptal edildiğini açıklamıştı. Ayrıca yapılan açıklamada Aysever'e 18 gün için verilecek paranın 90 bine indirildiği de açıklanmıştı.

Bu ihale sosyal medyada gündem olduktan sonra CHP'li diğer belediyelerle de Aysever'in birçok anlaşma yaptığı ortaya çıkmış, sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı. Bu tepkilerin ardından Enver Aysever sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın kendisini aradığını ve gazetedeki yazarlık sürecinin sonlandığını açıklamıştı.

ENVER AYSEVER, TUNÇ SOYER'E DAVA AÇACAĞINI BELİRTTİ

Enver Aysever sosyal medya hesabından yeni açıklamalar yaptı. Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e dava açacağını belirtti. Aysever, "İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'kişiye özel ihale' adlı haberlere yönelik tutumu nedeniyle dava açacağımı kamuoyu ile paylaşmak isterim. Sayın Soyer ısrarlı çağrılarımı yanıtsız bıraktığı için bu yola başvurmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER'E DOKUZ SORU!

Enver Aysever ayrıca "Aşağıdaki soruların yanıt bulması gerekmektedir" diyerek dokuz tane sorunun cevap olması gerektiğini ifade edip soruları şöyle sıraladı:



"1- Söz konusu atölye çalışması ile ilgili ihale kararını kim aldı?

2- İhalenin kişiye özel şekilde algılanmasına neden olacak biçimde kaleme alınmasına kim izin verdi?

3- Dokuz ay sürece olan çalışmanın ayrıntıları neden belirtilmedi?

4- Alınacak ücretin aylık olacağı neden açıkça yazılmadı?

5- İhaleye hangi firmalar katıldı, kazanan firmanın konusu nedir?

6- İhaleye katılan firmalar hangi teklifleri sundu?

7- Eğer ihale yasalsa neden iptal edildi ve ortada bir suç varmış, kanun dışılık söz konusuymuş izlenimi yaratıldı?

8- Sayın Soyer ihale ile benim uzaktan yakından ilgim olmadığını bildiği halde neden bunu toplumla paylaşmadı?

9- Eğer bu türden başka ihaleler yaptıysa onlar da iptal edildi mi?"

"SOYER YAZIK Kİ OLUMSUZ ALGININ SORUMLUSUDUR."



Enver Aysever sözlerini şu şekilde tamamladı: "Tüm bu soruları mahkeme kanalıyla soracağız ve yanıtlarını resmi kanallardan edinip toplumla paylaşacağız. Benim gibi yaşamını alın teri ile kazanmış, emek mücadelesine vermiş birinin bu iftiralara, karalamalara katlanması, boyun eğmesi söz konusu değildir. Sessiz kalarak bu izlenimi yaratan Soyer yazık ki olumsuz algının sorumlusudur."