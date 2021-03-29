İzmir'in göbeğinde CHP rezaleti! 'Kılıçdaroğlu'nun intikamını alıyorlar!'





"HALKTAN İNTİKAM ALINMAZ"

Konuyla ilgili bölgeyi ziyaret eden AK Parti Konak İlçe Başkanı M. Sait Başdaş, "Bu bölge Kılıçtaroğlu'na tepki gösterdi diye belediye tarafından cezalandırıyor. Başka bir açıklaması yok bunun. İnsanlar beceriksiz yönetimlerden sıkıldığı için feryat ediyor ama foseptik çukuruyla cezalandırılıyor. Halktan intikam alınmaz, halka hizmet edilir. Köylerde bile artık böyle ilkel çözümler yok. Ayrıca Konak Belediye Başkanımız üç maymunu oynuyor. Sayın Abdül Batur, kendi belediye binanızda çatlaklar olunca apar topar boşaltıp yıktınız. Peki burada insanların evleri sarsılıyor, binalarda çatlaklar var, evlerine girmeye korkuyorlar. Aynı partiden olan büyükşehir belediye başkanıza çıkıp bu ayıbı neden durdurmuyorsunuz? Hangi yüzle bir daha buralara geleceksiniz çok merak ediyorum" diye konuştu.