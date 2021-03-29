Kardeşliğimizi bozamayacaklar

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretinde bulundu. AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker ve Oya Eronat ile birlikte aileleri ziyaret eden Erbaş, tüm annelerin evlatlarına kavuşmasını dileyerek, hiçbir gücün kardeşliği bozamayacağını ifade etti. Annelere seslenen Erbaş, evlat hasretinin acıların en büyüğü olduğunu belirterek, "Bunu biliyoruz. Cenabı Hak yar ve yardımcınız olsun. Devletimiz çok büyük. Devletimiz güvenlik güçlerimiz gereken çalışmaları yapıyor. Biz hocalarımızla sadece dua etmiyoruz, irşadımız ve sözlerimizle bunu anlatmaya çalışıyoruz" dedi. Bu topraklarda asırlar boyunca kardeşçe yaşandığını vurgulayan Erbaş, "Biz büyük medeniyetin evlatlarıyız. Asırlar boyunca milletimiz kardeşçe yaşadık. İnşallah bunu bozmaya hiçbir terör örgütünün hain yapının buna gücü yetmeyecektir. İnşallah Diyarbakır annelerimiz evlatlarına kavuşur. 639 yılında Hazreti Ömer'den bu yana bu topraklarda ezan sesi duyuluyor. İnşallah kıyamete kadar da bu böyle olacaktır. Bunu hiçbir terör örgütü, hiçbir güç bozamayacaktır. Bunu birlikte başaracağız" diye konuştu.